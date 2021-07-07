الزراعة تحذر من إنهيار كامل لقطاع الدواجن في العراق

شفق نيوز/ حذرت وزارة الزراعة، يوم الاربعاء، من أن فتح باب الاستيراد أمام دخول بيض المائدة إلى البلاد سيؤدي إلى إنهيار قطاع الدواجن في العراق، مبينا ان الاحتكار وانعدام الرقابة الامنية وراء ارتفاع الاسعار.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حديث لوكالة شفق نيوز ان "ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق اثر على ارتفاع مدخلات الدواجن ومنها الاعلاف وفول الصويا وغيرها من المواد التي تدخل في انتاج الدجاج وبيض المائدة"، مبينا ان "الوزارة اتفقت مع منتجي الدواجن بعدم زيادة سعر الطبقة لأكثر من 5 الاف دينار".

واضاف النايف ان "الحلقة المفقودة ما بين سعر 5 الاف دينار للمنتج وما بين المستهلك التي تصله بسعر 7 الاف دينار هو ضعف الرقابة الامنية، التي تجبر وتمنع التاجر من الاحتكار لبيض المائدة".

واكد النايف ان "فتح الاستيراد لبيض المائدة سيؤدي الى انهيار قطاع الدواجن بالكامل وما بنيناه في ثلاث سنوات لتنمية ودعم هذا القطاع سينهار"، لافتا الى ان "فتح لاستيراد البيض والدجاج سيدفع اصحاب الدواجن لبيع حقولهم وسيسرح ملايين العاملين في هذه الحقول وسيدفع بأصحاب الدواجن لإنشاء حقول في دول الجوار وسنعاود استيراده مرة اخرى من الخارج".

يذكر ان اسعار بيض المائدة والدجاج ارتفعت بشكل متزايد لتصل سعر الطبقة الواحدة الى 7 الاف دينار في وقت كانت تتراوح ما بين 4 الى 5 الاف دينار بعد ان كان يتم الاستيراد من دول الجوار.