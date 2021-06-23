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الزراعة تحدد سعر طبقة البيض وتتوعد بفتح باب الاستيراد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-23T13:40:12+0000
الزراعة تحدد سعر طبقة البيض وتتوعد بفتح باب الاستيراد

شفق نيوز/ توعدت وزارة الزراعة، يوم الاربعاء، أصحاب حقول الدواجن بأنها ستفتح أبواب الاستيراد ما لم يخفضوا سعر طبقة بيض المائدة لخمسة آلاف دينار.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد نايف، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك توجيهات صدرت من وزارة الزراعة إلى أصحاب حقول الدواجن بتحديد سعر طبقة بيض الطعام بخمسة الاف دينار:، مشيرا إلى ان "من مهام الوزارة حماية المنتج الزراعي من جهة وحماية المستهلك من جهة أخرى".

وأضاف ان "وزارة الزراعة أبلغت اصحاب حقول الدواجن انها ستفتح باب الاستيراد في حال عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة التي وضعتها وهي خمسة الاف دينار لكل طبقة بيض طعام".

وتابع نايف، ان "الوسطاء بين حقول الدواجن والمواطن هم من يتحملون اختلاف سعر طبقة البيض بسبب الجشع وافتعال الازمات"، مؤكدا ان "وزارة الزراعة ضد إعادة فتح باب الاستيراد لكون العراق وصل إلى مراحل جيدة من الاكتفاء الذاتي من الدجاج وبيض الطعام منذ العام 2019".

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