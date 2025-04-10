الزراعة: الإنتاج المحلي من الدواجن يغطي احتياجات العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الخميس، ان الطاقات الإنتاجية المحلية لمشاريع الدواجن في البلاد كافية لسد حاجة الاستهلاك المحلي.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الطاقات الإنتاجية المحلية لمشاريع الدواجن العاملة في العراق قادرة على تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي بعد أخذ عدة عوامل في الاعتبار منها حاجة الفرد للاستهلاك السنوي والتعداد السكاني لعام 2024.

وأضافت، انه تم الأخذ بعين الاعتبار الاحتياج السنوي للبلاد من لحوم الدجاج والذي يبلغ 1,135,198 طن سنوياً بالإضافة إلى الطاقات الإنتاجية للمجازر العاملة في العراق والبالغة 1,167,091 طن سنوياً.

إلى جانب ذلك تم الأخذ في الحسبان الطاقات الإنتاجية لخطوط المقطعات التي تبلغ 423,960 طن سنويًا من مقطعات الدجاج المنتجة محليًا وكذلك الطاقات الإنتاجية لخطوط المصنعات والتي تصل إلى 950,103 طن سنويًا من مصنعات الدجاج المنتجة محليًا.

وبينت الوزارة أنه نتيجة المقارنة بين كميات الاستهلاك السنوي لمنتجات الدواجن في العراق وكميات الناتج المحلي العراقي السنوي يتبين أن الطاقات الإنتاجية المحلية للمشاريع العاملة في العراق كافية لسد حاجة الاستهلاك المحلي.

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الزراعة العراقية، منع استيراد وتداول 37 مادة زراعية في الأسواق المحلية، فيما فتحت باب الاستيراد لـ 7 محاصيل، في وقت قررت ايقاف استيراد بيض المائدة لوفرتها في الاسواق المحلية.