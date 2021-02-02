الزراعة النيابية تفتح النار على المجلس الوزاري للاقتصاد: قراراته تضرب المنتج المحلي

شفق نيوز/ اتهمت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الثلاثاء، المجلس الوزاري للاقتصاد الحكومي، بـ"ضرب المنتج المحلي خدمة لمصالح شخصية"، لافتتاً إلى أن فتح باب الاستيراد سبب بإغلاق المصانع وتشكيل جيوش من العاطلين عن العمل.

وقال عضو اللجنة علي البديري لوكالة شفق نيوز، إن "سياسة مجلس الوزاري للاقتصاد غير صحيحة، ومع الأسف ضد أي شيء اسمه صنع او انتاج بالعراق". مبينا أن "كل تصريحاته الموجودة على وسائل الإعلام مجرد شعارات تطلقها الحكومة بعيدة عن أرض الواقع بمثابة حبر على ورق".

وأضاف أن "قرارات المجلس ستسبب بإغلاق مصانع ومعامل كبيرة بالعراق خلال الفترة المقبلة"، مبينا أن "بعض أعضاء مجلس الوزاري للاقتصاد لديهم شركات ومعامل تعمل في بلدان مجاورة للعراق وسمحت لها باستيراد البضائع لضرب الاقتصاد والمنتج المحلي".

وتابع البديري، "فتح الاستيراد سيقضي على المنتج المحلي ويتسبب بتشكيل جيوش من العاطلين عن العمل وضرب يد العمال العراقي"، مشيرا إلى أن "المستثمر الأجنبي ينسحب ويبتعد عن العمل بالعراق بسبب السياسة الخاطئة للحكومة والصادرة عن المجلس الاقتصادي".