الزراعة النيابية تحمّل الحكومة السابقة مسؤولية ارتفاع سعر بيض المائدة

شفق نيوز/ عزت لجنة الزراعة والمياه النيابية، يوم السبت، سبب ارتفاع سعر بيض المائدة لسبعة آلاف دينار للطبقة الواحدة، إلى إغلاق الآلاف من مشاريع الدواجن.

وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "القرارات الخاطئة للحكومة السابقة تسببت بإغلاق أربعة آلاف مشروع للدواجن في جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم كوردستان، بعد ان كان لدى العراق أكثر من ستة آلاف مشروع للدواجن في العام 2019".

وأضافت إن "السياسة الخاطئة للحكومة السابقة من فتح باب الاستيراد وعدم حماية المنتج المحلي ودعم المشاريع، أثر سلبا على مشاريع الدواجن المحلية وتم تسريح آلاف العاملين وخسارة مليارات الدنانير".

وبينت الهلالي، أن "وزارة الزراعة مطالبة اليوم بمتابعة الموضوع ودعم مشاريع الدواجن، وأن أي ارتفاع بالأسعار يؤثر على المواطنين بشكل مباشر".