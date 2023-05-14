الزراعة العراقية: موسم تسويق الحنطة نجح

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الأحد، نجاح الموسم التسويقي لمحصول الحنطة 2022- 2023، مشيرة إلى تسليم مستحقات الفلاحين والمزارعين "بانسيابية".

وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي، في تصريح صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نؤكد نجاح الموسم التسويقي للحنطة من خلال نجاح الخطة الشتوية الزراعية ( 2022-2023) و متابعة رئيس مجلس الوزراء ورعاية وزير الزراعة في تسهيل الإجراءات الخاصة باستلام الحنطة"، مشيراً إلى "تسليم مستحقات الفلاحين والمزارعين بانسيابية وسرعة تامة والذي بدوره يعزز الثقة بين المزارع و الحكومة".

واضاف القيسي ان "عمليات التسويق بدأت بانسيابية عالية"، مشيدا "بالاهتمام الكبير لرئيس مجلس الوزراء بهذا القطاع الحيوي والمهم من خلال زيارته إلى محافظة واسط مباركاً بدء موسم الحصاد فيها علاوة على تسليم المستحقات لهم وبصورة سريعة".

وأشار إلى "النجاحات المتحققة بالخطة الشتوية والتي بدأت ثمارها من خلال استلام الحاصل من قبل وزارة التجارة"، منوها "لدور وزارة الزراعة من خلال حماية المنتج المحلي و التقليل من عمليات الاستيراد كون المنتج الوطني هو أكثر أمانا للمواطن" وفق قوله.