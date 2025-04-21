الزراعة العراقية توضح آليات استلام محصول الحنطة: تسويق كامل الغلة للفلاحين النشطين

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الزراعة العراقية، يوم الاثنين، توضيحاً حول آليات استلام محصول الحنطة من الفلاحين والمزارعين، مشيرة إلى أن الخطة المقرة لكل فلاح أو مزارع سيتم استلامها بالكامل، بغض النظر عن مساحتها.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد عبد الرضا الخزاعي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تحديد الغلة الزراعية بواقع 750 كغم للأراضي المروية سيحاً، و950 كغم للأراضي التي تُروى بالمرشّات لكل دونم، هو أمر غير قطعي"، مؤكداً أنه "سيسمح للمزارعين النشطين، أصحاب الأراضي التي تتجاوز غلتها الأرقام المذكورة، باستلام كامل محصولهم".

وأضاف أن الوزارة وجهت الشعب الزراعية بإجراء عمليات كشف موقعي لتثبيت مقدار الغلة، ليتم بعد ذلك تسويقها إلى وزارة التجارة.

وفي السياق ذاته، نفت وزارة الزراعة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام "المغرضة"، بشأن توجيه اتهامات بأن قرار عدم استلام محصول الحنطة خارج الخطة بنفس تسعيرة المحصول داخل الخطة هو مقترح مقدم من قبل وزير الزراعة عباس جبر المالكي إلى مجلس الوزراء.

وأكدت الوزارة أنها تمضي في استلام الخطة الزراعية من الفلاحين والمزارعين بشكل كامل وبمختلف المساحات وفق الخطة الزراعية المقرّة، مشددة على حرص السيد الوزير الدائم على دعم الفلاح والمزارع العراقي، ودوره الفعّال في خدمة هذا القطاع الحيوي.

بالمقابل، نظم عدد كبير من الفلاحين في محافظة المثنى جنوبي العراق، تظاهرة احتجاجية ضد قرار وزارة الزراعة استلام محصول الحنطة فقط من المزارعين المشمولين بالخطة الزراعية، وبسعر 450 ألف دينار للطن.

وطالب المتظاهرون بتعديل القرار، مؤكدين أنه يضر بالفلاحين الذين لا يشملهم هذا الإجراء، واعتبروا أن السعر المحدد غير عادل ولا يتناسب مع التكاليف التي يتحملها المزارعون.