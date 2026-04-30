الزراعة العراقية توجه بإيقاف استيراد الأسماك خلال فترات الوفرة المحلية

وجهت وزارة الزراعة العراقية، يوم الخميس، بإيقاف استيراد الأسماك خلال فترات الوفرة المحلية، في خطوة تستهدف دعم المنتج المحلي وتنظيم السوق.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الوكيل الفني ميثاق عبد الحسين الخفاجي بحث مع وفد الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك واقع الثروة السمكية في العراق، والتحديات التي تواجه المربين والمنتجين، إلى جانب مراجعة مدد إجازات الاستيراد الممنوحة للمستوردين وآليات دخولها عبر المنافذ الحدودية.

وأضافت أن الخفاجي وجه، في إطار دعم الاكتفاء الذاتي، بإيقاف استيراد الأسماك خلال مواسم الوفرة المحلية، لضمان موسم تسويق ناجح للمنتج الوطني.

وأكدت الوزارة أهمية التنسيق وموازنة المعروض وتنظيم تدفقات الأسماك في السوق المحلية، بما يحقق توازناً بين دعم المنتج المحلي وحماية الأمن الغذائي للمواطنين.