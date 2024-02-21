الزراعة العراقية توافق على استيراد الأبقار والأغنام للسيطرة على أسعار اللحوم

شفق نيوز/ وجّه وزير الزراعة العراقي عباس جبر المالكي، يوم الأربعاء، بفتح استيراد الابقار والأغنام لغرض الذبح والتربية دعماََ للمواطنين وللسيطرة على أسعار اللحوم.

وقال إعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الزراعة عباس جبر المالكي، ترأس اجتماع هيئة الرأي الثانية لعام 2024، بحضور الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري، والوكيل الفني ميثاق عبد الحسين عبيد ومستشار الوزارة رائد الحداد والمستشار مهدي ضمد القيسي وأعضاء الهيئة، وذلك استمراراََ للجهود والنجاحات التي تشهدها الوزارة خلال الفترة الحالية".

وشدد الوزير بحسب البيان على "تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء في تنفيذ الأولويات والارتقاء بمستوى الأداء، ومواصلة العمل وما تم تحقيقه من مشاريع مهمة ومعالجة اي تلكؤ"، مشيراً إلى "ضرورة تنفيذ التوجيهات الخاصة بالتحول نحو تقنيات الادارة الالكترونية ومغادرة الطرق التقليدية.

وأكد المالكي أن "البرنامج الحكومي يعد الأول من نوعه والذي كرس لدعم العمل بصورة عامة ، حيث تم معالجة الكثير من الملفات العالقة لغرض رفع نسب الإنجاز".

ولفت البيان إلى أن "الاجتماع تناول السماح باستيراد الأغنام والعجول لأغراض التربية والذبح لغرض تنويع مصادر اللحوم مع اتباع الإجراءات الأصولية، ومناقشة تسهيل الإجراءات بخصوص حركة نقل الماشية بين المحافظات وإزالة المعوقات أمام الإنتاج المحلي".

وشدد الاجتماع على "العمل على إنجاز البطاقة الإلكترونية للفلاح والمزارع العراقي لغرض دعم الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات الضرورية للإنتاج الزراعي، وتشجيع الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية وتوفير الدعم اللازم مع تقديم القروض المسيرة، وإعداد برنامج إرشادي متكامل حول مشاريع تربية الأسماك في الأنظمة الحديثة (البايو فلك الاكوابونك)".

ولفت إلى "اقرار إقامة مؤتمر الشباب للفترة من 6 - 8 / 3/ 2024 على أرض معرض بغداد الدولي لدعم قطاع الشباب والذي يقام تحت عنوان (الريادة التي يقودها الشباب في قطاع الاغذية والزراعة والمناخ)، وإعداد خطة متكاملة بالتنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات لغرض توزيع المرشات المتطورة للفلاحين وحثهم على استخدامها خدمة للقطاع الزراعي".

وناقش الاجتماع "دعم قطاع الثروة الحيوانية من الأغنام والابقار لغرض توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلك، وتشكيل لجان متخصصة وبشكل عاجل لغرض تقديم خطة عمل متكاملة وبضمنها الاستفادة من المنتجات في بعض الدول المتطورة في مجال الثروة الحيوانية مثل هولندا".

وارتفعت أسعار لحوم الأغنام والأبقار، في عموم محافظات العراق وإقليم كوردستان، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من 23 - 24 ألف دينار، في حيث أكد عاملون في مجال تربية الأغنام والأبقار، أن ارتفاع الأسعار سببه الجفاف وغلاء العلف الحيواني، ووأيضاً الطلب المتزايد على اللحوم كونها مادة أساسية من مواد المائدة العراقية.