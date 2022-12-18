الزراعة العراقية تنفي منع استيراد الطماطم

شفق نيوز/ نفت وزارة الزراعة العراقية اليوم الأحد، منع استيراد محصول الطماطم .

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "وزير الزراعة قدم طلباً الى المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن منع استيراد محصول الطماطم نتيجة وفرتها محليا ولكن لم تحصل الاجابة حتى الان، ومن المؤمل ان يعقد المجلس الوزاري للاقتصاد اجتماعه الاثنين المقبل للبت في هذا الأمر".

واكد ان "هذا الطلب جاء نتيجة زيادة الإنتاج لهذا المحصول في محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة ووصل الى ذروة انتاجه ولاجل حماية المنتج المحلي وتشجيع الفلاحين على الإنتاج تم الطلب بهذا الشأن".

واشار الى ان الوزارة من "مهامها حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر"، مشددا على ضرورة "تنفيذ قانون حماية المنتج المحلي المرقم 11 لعام 2010 فضلا عن فرض تعريفة كمركية على المستورد موازية لكلفة المنتج المحلي لأجل دعم الفلاحين والمزارعين".