الزراعة العراقية تكمل آليات توريد منتجات دواجن إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكدت وزارة الزراعة العراقية، يوم الخميس، الانتهاء من آليات التعاون مع أصحاب مشاريع الدواجن في إقليم كوردستان لتسويق منتجاتهم إلى باقي المحافظات العراقية، مشيرة إلى أنها ستبرم اتفاقا مع أصحاب المشاريع على معرض زراعي سيقام الشهر المقبل.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بيكرد طالباني، استقبلت وفدا من وزارة الزراعة الاتحادية برئاسة المدير العام للشركة العامة للتجهيزات الزراعية طالب الكعبي، وبحضور الكادر المتقدم في زراعة الاقليم، للتباحث بشأن تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية.

واشار الى ان طالباني أبدت استعدادها لاستكمال المباحثات السابقة والاتفاقات التي تم مناقشتها مع وزير الزراعة الاتحادية محمد الخفاجي بشأن عملية تطبيق الروزنامة الزراعية وحماية المنتج المحلي وادامة التواصل المستمر بين الجانبين.

من جانبه، أكد الكعبي أن وزارة الزراعة الاتحادية "ماضية في عملية استكمال كل الاجراءات التي من شأنها حماية المنتج المحلي سواء في مجال الشق النباتي او الحيواني".

واشار الى أن "شركة التجهيزات الزراعية وبحسب قرارات هيئة الرأي في الوزارة وضعت الاليات الممكنة التي من شأنها القيام بعمليات توريد منتجات الدجاج اللاحم من المنتجين في الاقليم وخاصة الذين شاركوا في معرض الاسبوع الزراعي الثاني عشر الذي أقيم في بغداد في العاشر من تموز الماضي".

وأضاف الكعبي أن "منتجي الدواجن والاعلاف والمجازر والمفاصل الاخرى في القطاع الزراعي مدعوون الى المشاركة الواسعة في المعرض الزراعي الذي ستبدأ فعالياته برعاية وزارة الزراعة وبالتعاون مع زراعة الاقليم في الثالث من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، المقبل".

وبين ان المعرض "سيتم من خلاله الاطلاع على الشركات المنتجة لبيض المائدة والدجاج اللاحم، فضلا عن اللقاحات البيطرية"، لافتا الى أن شركته "ستتعامل مع هذه الشركات وفق الضوابط القانونية وفي كافة المجالات وخاصة في مجال عملية توريد بيض المائدة والدجاج اللاحم المحلي من الاقليم".

واشار الى أنه "على هامش المعرض سيتم ابرام العقود مع هذه الشركات والمجازر بشأن هذا الامر"، مبينا أن شركته "ستقوم بفتح افاق التعاون المشترك مع الشركات المحلية في الاقليم حصرا ومن خلال وزارة الزراعة في الاقليم لاجل حماية المنتج المحلي وتعظيم الايرادات، فضلا عن احداث استقرار في الاسعار في كل العراق وبدون اغراق سوقي يؤثر على تنامي المنتج المحلي".

وتابع أن الوزارة الاتحادية "تسعى الى عملية التكامل الاقتصادي بين المحافظات ومن خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية من خلال عمليات نقل هذه المنتجات للاسواق المحلية بغية استقرار اسعارها للمواطنين".

ولفت الى انه "هناك خططا لشركته بمنح الوكالات الى المهندسين الزراعيين غير المعينين في الاقليم لاجل توفير فرص عمل لهم اسوة بالمهندسين الزراعيين في المحافظات الاخرى"، داعيا إلى "ادامة التواصل بين اللجان المشترك لاجل تنفيذ هذه الاجراءات وبالسرعة الممكنة خدمة لقطاعنا الزراعي ومنتجنا المحلي".