الزراعة العراقية تفصّل خطة الموسم الشتوي.. "حصة الأسد" لـ4 محافظات

شفق نيوز/ كشفت وزارة الزراعة العراقية، يوم الأربعاء، تفاصيل خطة الموسم الشتوي، مشيرة إلى أن "حصة الأسد" ستكون من نصيب محافظات "واسط وصلاح الدين وكركوك ونينوى".

وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الزراعة قدّمت خطة زراعية تقدر بـ150 ألف دونم إلى وزارة الموارد المائية، الا أن الأخيرة رفضت هذه الخطة، بداعي أن المياه لا تكفي"، مبيناً أن "اجتماعً عقد بعد ذلك بين الوزارتين واتفقنا على زراعة مليون ونصف المليون دونم ضمن الخطة الاروائية، ما بين الحنطة والشعير والخضار".

وعن احتمالية مواجهة أزمة في زراعة الحنطة خلال الموسم المقبل بسبب قلّة المياه، أوضح النايف، أن "المعطيات تشير إلى حصول نقص كبير في إنتاج الحنطة، بناء على الخطة التي أقرتها وزارة الموارد المائية، التي تقدر بزراعة مليون و300 ألف دونم".

وأضاف، "لكن وزارة الزراعة لديها خطة تعتمد على مياه الآبار، حيث حصلت الموافقة على زراعة مليونين ونصف المليون دونم من الحنطة، وهذه الخطة لن يصل بها إلى درجة الاكتفاء الذاتي، لكنها ستكون عاملا مساعدا لزيادة إنتاج المحصول في الموسم المقبل".

وعن أهم المحاصيل الشتوية التي سيتم زراعتها هذا العام، بيّن المسؤول أنها "الحنطة والشعير والخضار بأنواعها".

وفيما يتعلق باستثناء محافظات من الخطة الزراعية والتي كانت من بينها محافظة ديالى في العام الماضي، ذكر النايف، أن "المحافظة المذكورة مستثناة أيضا في العام الحالي، بسبب قطع الروافد الإيرانية، أما المحافظات الأخرى فهي غير مستثناة، ولكن كل محافظة لها محدودية في مجال الإرواء".

وتابع، أن "المناطق التي فيها مياه يُعطى لها حصة للزراعة، بخلاف المناطق البعيدة، وبالتالي عندما تتم الزراعة لتوفير إنتاج وطني يرتكز هذا الأمر على مؤشرات المياه".

ولفت النايف، إلى أن "المحافظات التي ستأخذ حصة الأسد في الزراعة هي واسط وصلاح الدين وكركوك مرورا بمحافظة نينوى"، مشيرا إلى "وجود تعاون مع الفلاحين لتهيئة بذور الحنطة والاسمدة والمبيدات، كما هناك دعم كامل لأصحاب المرشات وتوفير المستلزمات الضرورية كافة لهم، بناء على قانون الدعم الطارئ الذي وفّر الأموال اللازمة لوزارة الزراعة".