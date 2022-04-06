الزراعة العراقية تفتح المنافذ الحدودية في وسط وجنوب البلاد امام الاستيراد

شفق نيوز/ قررت وزارة الزراعة العراقية، يوم الأربعاء، إعادة فتح المنافذ الحدودية في وسط وجنوب البلاد أمام الاستيراد للحد من ارتفاع أسعار الخضروات والمنتجات الزراعية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير محمد الخفاجي دعا التجار العراقيين كافة وبالأخص في المحافظات التي لديها منافذ حدودية كالبصرة، وميسان، وواسط، الى مراجعة الوزارة ابتداءً من يوم غدٍ الخميس للحصول على موافقات الاستيراد.

وبينت ان المحاصيل التي سيتم السماح باستيرادها هي، الطماطم، والبطاطا، والباذنجان، والخيار، وذلك بسبب انخفاض إنتاجها محلياً خلال الفترة الحالية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت خلية الإعلام الحكومي نتائج الإجراءات المتبعة لحفظ الأمن الغذائي في عموم البلاد، فيما أكدت إجراء أكثر 1350 جولة تفتيشية لمراقبة أسعار السلع في الأسواق.

وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد، خلال مؤتمر صحفي حول ملف الأمن الغذائي والمائي، وحضرته وكالة شفق نيوز "تم السماح لوزارة التجارة باستيراد القمح بسقف لا يتجاوز ثلاثة ملايين طن وتخفيض الرسوم الكمركية على المواد الغذائية والانشائية والأدوية وإلغاء كافة القرارات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية لمدة 3 أشهر".

من جانبه، أشار مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، خلال المؤتمر الصحفي، إلى "إجراءات يتم اتباعها تمثلت بنشر مفارز بشكل يومي حيث بلغت عدد الجولات التفتيشية والرقابية 1350 جولة في المراكز التجارية للمحافظات كافة، وبمعدل 90 جولة في كل محافظة، إضافة إلى جولات أجريت بالتنسيق مع قسم الرقابة في وزارة التجارة والأجهزة الأمنية الماسكة للأرض وتحت إشراف القضاء".

وذكر أن "حالات تلاعب بالأسعار جرى ضبطها، وعدد الذين تم القبض عليهم بلغ 188 شخصاً، فضلاً عن ضبط 577 مادة ممنوعة من الاستيراد لحماية المنتج المحلي وبمعدل 2250 طناً، إضافة إلى ضبط 100 حالة غش صناعي بمعدل 20 طن، كما جرى ضبط 520 مادة غذائية أثناء محاولة تهريبها، و105 معامل غير مجازة".

وشهدت أسعار المواد الغذائية والزراعية في الآونة الأخيرة ارتفاعاً حاداً بلغ لبعضها أكثر من 50%، كما ارتفعت أسعار الخضروات الأساسية في مائدة العائلة العراقية "الطماطم، والباذنجان، والبطاطا، والخيار، والبصل، إلى حد أدى إلى شبه ركود في الأسواق.