الزراعة العراقية تعلن وفرة الأسماك المحلية بالأسواق وتكشف عن إنتاج 1.5 مليون سمكة

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، أن الأسواق العراقية تشهد خلال الموسم الحالي وفرة ملحوظة في الأسماك المحلية، ولاسيما أصناف (الكطان والبني والشبوط)، في انعكاس لنجاح برامجها الرامية إلى تنمية الثروة السمكية وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير خيارات متنوعة للمستهلك العراقي.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن هذه الوفرة جاءت نتيجة جهودها المستمرة في الحفاظ على ديمومة الثروة السمكية، من خلال ما تنفذه دائرة الثروة الحيوانية من برامج لإكثار الأنواع المحلية عبر المفاقس الحكومية وإطلاقها في الأنهار والمسطحات المائية، بما يسهم في دعم المخزون السمكي الوطني والحفاظ على الأنواع العراقية واستدامتها.

وأضافت أن مفاقس دائرة الثروة الحيوانية سجلت خلال المواسم الثلاثة الماضية (2023–2025) إنتاج أكثر من 1,549,700 سمكة عراقية، ضمن خطط الوزارة الهادفة إلى زيادة الإنتاج المحلي، ودعم المخزون السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.