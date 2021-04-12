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الزراعة العراقية تعلن انطلاق عمليات الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-12T20:21:21+0000
الزراعة العراقية تعلن انطلاق عمليات الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الاثنين، انطلاق عمليات الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير في عدد من المحافظات.

وذكرت وزارة الزراعة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات الحصاد انطلقت في عدد من المحافظات ومنها البصرة و ذي قار والديوانية و محافظة ميسان حيث تم توفير وتهيئة الاستعدادات والمستلزمات اللازمة لإكمال موسم الحصاد والتسويق لمحصولي الحنطة والشعير".

وأضافت ان "الكوادر الفنية لمديريات الزراعة باشرت بعمليات المتابعة والإشراف لعمليات حصاد محصول الحنطة والشعير للحقول والمساحات المزروعة في المحافظات".

وأشارت الوزارة الى أن "عمليات الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير تجري وبوتيرة متصاعدة فضلاً عن تهيئة متطلبات العمل كافة من أجل انجاح الموسم التسويقي لهذه المحاصيل المهمة والتي تمثل هوية العراق الزراعية".

وشددت على "إنجاح الخطة الزراعية الصيفية والية توزيعها بين المحافظات حسب المساحات الزراعية وتوفير البذور والاسمدة وبأسعار مدعومة لغرض تطوير المنتج المحلي ورفد الاسواق بمختلف المحاصيل الزراعية بضمنها المحاصيل الاستراتيجية كالحنطة و مواصلة العمل الزراعي وتحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة".

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