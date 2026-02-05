الزراعة العراقية تشدد إجراءات حظر الطماطم المستوردة

شفق نيوز- بغداد

شددت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الخميس، على إجراءات منع دخول محصول الطماطم عبر جميع المنافذ الحدودية، مؤكدة أن القرار جاء بسبب وفرة الإنتاج المحلي.

وذكرت الوزارة في بيان أنها منعت كذلك دخول المحصول من إقليم كوردستان، مشيرة إلى عدم وجود إنتاج للمحصول في الإقليم خلال الفترة الحالية.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق منع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والحيوانية عبر جميع المنافذ الحدودية دعماً للمنتج المحلي وحمايةً للثروة النباتية والحيوانية من الأمراض، مع اعتماد منعٍ مؤقت لبعض المحاصيل وفق الروزنامة الزراعية وبناءً على وفرة الإنتاج المحلي.