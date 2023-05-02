الزراعة العراقية تشجع استيراد اللحوم الحمراء وتقترح إلغاء جمرك الحيوانات الحية

شفق نيوز/ أكدت وزارة الزراعة العراقية، يوم الثلاثاء، على تشجيع المستوردين للحوم الحمراء، مشيرة الى مفاتحة مجلس الوزراء لتخفيض أو إلغاء التعرفة الجمركية للحيوانات الحية المستوردة.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزير عباس جبر العلي المالكي ترأس اليوم، الجلسة الخامسة لهيئة الرأي، مبينة أن المالكي أكد في مستهل الإجتماع على أهميّة نجاح الموسم الزراعي الحالي وإنسيابية عمليات الحصاد والتسويق وضرورة تسليم الفلاحين والمزارعين مبالغهم المالية لمحصول الحنطة خلال مدة أقصاها 14 يوم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.

وأضافت الوزارة أن هيئة الرأي ناقشت عددا من المواضيع التي تسهم في تنمية العملية الزراعية وتحسين الواقع الزراعي ومنها، شمول الفلاحين والمزارعين بتسويق محصول الحنطة إلى سايلوات وزارة التجارة بموجب كشف من الشعبة الزراعية للذين أستلموا الدعم الحكومي.

وبينت أنه تم التصويت على تشجيع المستوردين للحوم الحمراء ومفاتحة مجلس الوزراء الموقر لتخفيض أو إلغاء التعرفة الگمركية للحيوانات الحية المستوردة لأغراض الذبح، مشيرة الى الموافقة على تخصيص المبالغ المالية لدائرة الثروة الحيوانية ودائرة البيطرة.

وحددت هيئة الرأي في الوزارة، يوم السابع من الشهر الجاري كموعد إستلام بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة.

كما صوتت الهيئة على طلب قسم العلاقات والإعلام والتعاون الدولي حول التعديلات على مسودة مشروع بروتوكول التعاون الثلاثي في مجال تقاوي المحاصيل بين وزارات الزراعة في ( العراق، مصر، الأردن) كما وافقت على تعديلات مسودة مذكرة التفاهم في المجال الزراعي بين وزارتي الزراعة في جمهورية العراق ونظيرتها اللبنانية ومن ثم إرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل الدائرة القانونية لإستحصال صلاحية التوقيع.

وأوضحت الوزارة إن الهيئة أحالت عدد من المواضيع للجهات والدوائر المعنية لغرض الدراسة وبيان الرأي وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لخدمة النشاط الزراعي وتطويره.