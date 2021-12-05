الزراعة العراقية تدعو إلى مراقبة السيطرات مع كوردستان ومنع دخول البطاطا

شفق نيوز/ أبدى وزير الزراعة العراقي، يوم السبت، استغرابه مما وصفه بـ"التراخي الامني" ازاء منع دخول البطاطا المستوردة الى البلاد، داعياً العمليات المشتركة الى التدخل ومراقبة السيطرات اقليم مع كوردستان.

وقال الوزير محمد كريم الخفاجي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "ندعو كافة الاجهزة الامنية الى تشديد اجراءاتها بمنع دخول محصول البطاطا المستوردة والتي تدخل تهريباً"، مستغرباً من "التراخي الامني الذي حصل خلال اليومين الماضيين والذي افضى الى دخول المئات من العجلات المحملة بالبطاطا المستوردة والقادمة من اقليم كوردستان، وكذلك عبر سيطرات خانقين وكلار والتي سببت اغراقاً في السوق المحلية واثرت سلباً على المنتج المحلي من هذا المحصول".

وأضاف أنه "في الوقت الذي نثمن فيه جهود الاجهزة الامنية في متابعة المواد المهربة، الا اننا في نفس الوقت نلاحظ بأن هناك دخولاً ممنهجاً من بعض السيطرات للمئات من الشاحنات المحملة بالبطاطا والتي وصلت الى العاصمة بغداد".

وأكد أن "عملية حماية المنتج المحلي هي من مهام قيادة العمليات المشتركة والاجهزة الساندة لها وخاصة قيادة عمليات كركوك ونينوى، باعتبارها ماسكة للسيطرات المحاذية للاقليم، فضلا عن سيطرات كلار وخانقين وطريق مخمور( والذي يعد هذا الطريق بعيدا عن رقابة الاجهزة الامنية ومعظم المواد المهربة تمر من خلال طريق مخمور".

ودعا الخفاجي، قيادة العمليات الى تشديد اجراءاتها، فضلاً عن غلق الطرق النيسمية من جهة خانقين وكلار ومخمور بغية تجفيف منابع التهريب خدمة للمنتج الوطني، وفق قوله.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الزراعة الاتحادية، وزارة الزراعة في إقليم كوردستان الى التراجع عن قرارها بفتح استيراد البطاطا لوجود وفرة محلية من هذا المحصول".

إلا أن وزيرة الزراعة في حكومة الاقليم، رفضت رفع الحظر عن استيراد المحصول، بعد حصول شح في اسواق كوردستان وارتفاع اسعاره.