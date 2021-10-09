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الزراعة العراقية تدعو الشركات للمشاركة في معرض أربيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-09T15:48:10+0000
الزراعة العراقية تدعو الشركات للمشاركة في معرض أربيل

شفق نيوز/ دعت وزارة الزراعة العراقية، يوم السبت، الشركات والمشاريع والجمعيات الزراعية للمشاركة في مؤتمر ومعرض الزراعة والإنتاج الحيواني في أربيل الشهر المقبل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "وجهت، ومن خلال الشركة العامة للتجهيزات، دعوة للشركات و المشاريع و الجمعيات الزراعية كافة للمشاركة في مؤتمر و معرض الزراعة والإنتاج الحيواني الذي سيقام في أربيل للفترة من (3-5-11-2021)، والذي سيكون بتنظيم شركة مجد الأعمال للمعارض و المؤتمرات الدولية".

وبينت الوزارة ان "الهدف من إقامة هذا النشاط هو السعي لدعم المنتج المحلي فضلاً عن خلق منصة مختصة لمنتجي و مصنعي الانتاج الزراعي و الحيواني في المركز و الإقليم للاسهام في تطوير قدرات المنتجين".

وأضافت أن الهدف يتمحور أيضا حول "خلق توازن في السوق العراقي من المنتجات الزراعية و الحيوانية عبر إيجاد و تحديد آلية تعاقد تصنعها الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لدخول بضائع الشركات المنتجة في الإقليم إلى بغداد و المحافظات وبالعكس و للشركات التي ستشارك خلال المعرض".

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