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الزراعة العراقية تتخذ 3 قرارات للخطة الشتوية أبرزها إضافة نحو 100 الف دونم

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-28T15:22:52+0000
الزراعة العراقية تتخذ 3 قرارات للخطة الشتوية أبرزها إضافة نحو 100 الف دونم

شفق نيوز/ ترأس وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، اليوم الأحد، اجتماعا للمجلس الوطني للبذور، لمناقشة محضر الإجتماع والمواضيع المتعلقة بنشاط الخطة الزراعية للموسم الزراعي 2021 - 2022 وصدر عن الاجتماع مجموعة من القرارات أبرزها إضافة نحو 100 الف دونم.

وشدد الخفاجي بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "إتخاذ السبل الصحيحة وبالمناسبة واتباع الطرق العلمية بما يخدم العملية الزراعية وإنجاح الموسم الزراعي 2021 - 2022".

كما أكد على "أهميّة نجاح الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي من خلال إتباع السبل الكفيلة والطرق العلمية الناجحة من أجل خدمة القطاع الزراعي والفلاحين والمزارعين وزيادة الإنتاج المحلي".

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، صوت المجلس على ما يلي:

1. الموافقة على إضافة مساحة (95000) دونم (مروية آبار) ضمن الخطة الزراعية لمحصول الحنطة للموسم الشتوي الحالي.

2. صرف حقوق مستنبطي أصناف الحنطة من صندوق دعم البذور.

3. الموافقة على إضافة تخصيص مالي للبرنامج الوطني لتطوير مختبرات فحص وتصديق البذور وحفظ وصيانة الموارد الوراثية النباتية.

وناقش المجلس، أسعار بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة لدائرة البحوث الزراعية وشركة ما بين النهرين العامة للبذور وان تكون بالتساوي.

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