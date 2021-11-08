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الزراعة العراقية تباشر بتوزيع بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة على الفلاحين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-08T15:28:13+0000
الزراعة العراقية تباشر بتوزيع بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة على الفلاحين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الاثنين، المباشرة بتوزيع بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة على الفلاحين.

وأوضح بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ذلك كان برعاية وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، وبدعم مباشر من قبل مدير عام دائرة البحوث الزراعية فراس مزاحم".

وتابع "بدأت عمليات توزيع بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة على الفلاحين للموسم الزراعي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ وحسب الاصناف المنتجة من قبل برنامج اكثار بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة (اباء ٩٩ - بحوث ٢٢ - بحوث ١٠ - مودة - ادنا - بغداد١ - ابوغريب٣ - رشيد - بابل ١١٣ - الديار - المحمودية ) موزعة على جميع محافظات العراق".

واضاف البيان، "سيتم التجهيز حسب القطوعات التي يتم قطعها للمزارعين من قبل شركة مابين النهرين العامة للبذور، والشركة العراقية لانتاج البذور".

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