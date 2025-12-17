الزراعة العراقية: بيض كوردستان كبح ارتفاع الأسعار الشتوية

شفق نيوز- بغداد

أكدت وزارة الزراعة العراقية، يوم الأربعاء، أن الإنتاج المحلي للبيض مستمر وبكميات كبيرة، مشيراً إلى أن البلاد أنتجت خلال عام 2025 نحو مليار بيضة.

وقال مدير عام الثروة الحيوانية في الوزارة وليد الزرفي، لوكالة شفق نيوز إن أسعار البيض تشهد ارتفاعاً خلال فصل الشتاء نتيجة طبيعة السوق الموسمية والظروف الجوية، حيث تنخفض الأسعار في الصيف وترتفع في الشتاء بسبب برودة الجو التي تؤثر بشكل إيجابي على تخزين البيض.

وأشار إلى أن البيض المتوفر حالياً في السوق هو بيض عراقي، وأن السماح بإدخال البيض من إقليم كوردستان إلى المحافظات الوسطى والجنوبية ساهم في تخفيف الضغط على الأسعار، بعد أن كان السماح سابقاً محدوداً بنسبة 70% فقط.

وأضاف أن العراق لا يعاني أي عجز في إنتاج البيض، وأن هذه الإجراءات تهدف لمواجهة تقلبات السوق الشتوية فقط، مؤكداً وجود مشاريع جديدة لتعزيز إنتاج البيض مستقبلاً.

وبيّن أن أسعار الطبقة الواحدة من البيض وصلت إلى نحو 6500 – 7000 دينار، متأثرة بالعرض والطلب الموسمي، متوقعاً استقرار الأسعار مع استمرار دخول كميات إضافية من البيض الكوردي.