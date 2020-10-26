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الزراعة: التجار يتلاعبون بـ"البيض" لضرب المنتج المحلي بـ"حجر" الأسعار

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-26T10:58:29+0000
الزراعة: التجار يتلاعبون بـ"البيض" لضرب المنتج المحلي بـ"حجر" الأسعار

شفق نيوز/ اتهمت وزارة الزراعة العراقية، يوم الاثنين، بعض التجار بالتلاعب بالأسعار لضرب المنتج المحلي، مشيرة إلى أن أسعار بيض المائدة ثابتة ولم تتغير.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لـوكالة شفق نيوز، أن "عملية تصنيع الدواجن والبيض تكلف آلاف الدولارات بسبب المواد المستوردة من الخارج بالإضافة إلى مصاريف المياه والكهرباء، إلا أن هذا لا يعني رفع الأسعار عن سعرها الحقيقي".

وأضاف أن "هناك بعض المتلاعبين بالأسعار من التجار رفعوا أسعار الدواجن والبيض من اجل خلق زوبعة في السوق وضرب المنتج المحلي"، مشيرا إلى أن "ما يحدث الان لعبة تجار لضرب السوق وتلاعب بأسعار المنتجات المحلية".

وتابع النايف، أن "مزارع الدواجن تبيع طبقة البيض للمواطن بشكل مباشر بــ 4500 الف بسعر الجملة، دون بيعها إلى التجار والمتلاعبين في السوق"، مؤكدا أن "سعر طبقة البيض لا يتجاوز 5500 الف دينار كأقصى حد".

وشهدت الأسواق المحلية في بغداد والمحافظات ارتفاعاً بسعر بيض المائدة، حيث تراوح سعر طبقة البيض ما بين 6500 الى 7000 دينار.

 

 


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