الزراعة الاتحادية تصدر توجيهاً عاجلاً بتوريد البيض والدجاج والأعلاف من كوردستان

شفق نيوز/ أصدر وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، يوم الاثنين، توجيهاً عاجلاً بتوريد البيض والدجاج من إقليم كوردستان لضمان توازن أسعار هذه المواد التي ارتفعت في الأسابيع الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "وزير الزراعة أكد خلال ترأسه اجتماعاً لهيئة الرأي في الوزارة بحضور الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين لدوائر وشركات الوزارة، على اهمية ايجاد معالجات لاجل استدامة تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني".

وشدد الخفاجي، على استمرار عملية تجهيز الاسمدة (الداب) الى محاصيل الرز والذرة الصفراء والخضر والبساتين وبالجرعة السمادية المقرة من قبل الوزارة ولكافة المحافظات.

واشار إلى الاضرار التي تعرض لها قطاع الدواجن خلال الاشهر الماضية والتي تسببت بهلاك أكثر من مليون من الدجاج البياض والتي أفضت إلى انخفاض إنتاج بيض المائدة في الاسواق المحلية وصولا الى ارتفاع اسعاره.

وذكر النايف أن "الوزير وجه وبموافقة هيئة الرأي في الوزارة شركة التجهيزات الزراعية بتوريد بيض المائدة والدجاج المجزور من المنتج المحلي في إقليم كوردستان وأعطى أفضلية للشركات والمجازر التي شاركت في معرض الاسبوع الزراعي الثاني عشر الذي أقيم في العاشر من تموز الماضي والتي عرضت فيه منتوجاتها بشكل مباشر للمواطنين".

واكد الخفاجي، بحسب تصريح النايف، على أن "عملية التعاقد والتوريد تتم وفق الضوابط الصحية والبيطرية".

كما وافق الخفاجي على توريد مقطعات الدجاج اللاحم من المنتج المحلي في الإقليم كمرحلة أولى على أن يتم ذلك وفق ضوابط مشددة هدفها توفير المنتج المحلي ولاجل تحقيق توازن بالاسعار بعيدا عن سياسة الاغراق السوقي لهذه المادة، واذا ثبت بأن منتج الاقليم لا يسد الحاجة يتم استيراد كميات مقننة منه على أن يتم ذلك من خلال اصحاب خطوط انتاج المقطعات حصرا والذين لديهم اجازات رسمية من التنمية الصناعية.

وسمح الخفاجي لمربي الدواجن بتوريد الاعلاف والاضافات العلفية منها (البلت) من معامل صناعة الاعلاف في محافظات الاقليم ويتم ذلك من خلال طلب المربي وبالكمية التي يحتاجها ويأتي ذلك لاجل توفير الاعلاف لقطاع الدواجن فضلا عن تشجيع معامل الاعلاف المحلية بزيادة انتاجها.