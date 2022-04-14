الزاملي يعلن "انتهاء" ازمة البنزين

شفق نيوز/ أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، يوم الخميس، الاتفاق مع وزارة النفط وأصحاب المحطات الأهلية على فتح محطات التعبئة امام المواطنين و"انهاء الازمة فوراً".

وقال الزاملي في بيان، إن الاتفاق قضى باستئناف الوزارة بزيادة تجهيز الوقود للمحطات بالطريقة الطبيعية بضمان أي نقوصات حاصلة في التجهيز وعدالة التوزيع بين المحطات الحكومية والاهلية.

واستفاقت المحافظات العراقية، أمس الأربعاء، على أزمة وقود كبيرة نتيجة إضراب المحطات الأهلية عن العمل، اثر رفع اسعار الوقود على المحطات الاهلية من قبل وزارة النفط.