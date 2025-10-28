الرئيس الإيراني يقترح عملة إقليمية موحدة للمنطقة

شفق نيوز- طهران

اقترح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء، استحداث عملة إقليمية موحدة لدول المنطقة لتعزيز المبادلات التجارية، في وقت ترزح فيه طهران تحت وطأة عقوبات دولية تقوّض اقتصادها.

وتُعد العقوبات الدولية، لا سيما تلك التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب البرنامج النووي الإيراني، العائق الرئيس أمام تبادلات طهران المالية والتجارية مع بقية دول العالم.

وقد أثرت هذه العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني وعلى الريال الذي يواصل تراجعه المستمر أمام الدولار، ما أدى إلى تفاقم مفرط في التضخم.

وقال بزشكيان خلال لقائه في طهران وزير الداخلية الطاجيكي إنه "يمكن اعتماد عملة مشتركة في المنطقة لتعزيز التنمية الاقتصادية".

وأضاف، وفق ما نقلت عنه الرئاسة الإيرانية خلال قمة منظمة التعاون الاقتصادي، أنه "بفضل الروابط الدينية والثقافية التي تجمع دول المنطقة، يمكن خلق ظروف مواتية للتواصل وتذليل العقبات".

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي عام 1985 بمبادرة من إيران وباكستان وتركيا، بهدف تعزيز المبادلات التجارية، وتضم اليوم عشرة أعضاء من بينهم خمس دول في آسيا الوسطى (طاجيكستان، قرغيزستان، أوزبكستان، كازاخستان، وتركمانستان)، إضافة إلى أذربيجان وأفغانستان، ويبلغ عدد سكانها مجتمعين أكثر من 550 مليون نسمة.