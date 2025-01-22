الرئيس الأوكراني يشيد بـ"حيادية" العراق ويرغب بتعاون زراعي مع بغداد

شفق نيوز/ أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، بموقف العراق "المحايد" من النزاع مع روسيا، فيما أكد رغبة بلاده بتعزيز التعاون الثنائي وخاصة في القطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال لقاء زيلينسكي برئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ضمن إطار مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللقاء ناقش عدداً من القضايا المفصلية على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد رشيد موقف العراق الداعي إلى احترام سيادة الدول وضرورة حل وتسوية النزاعات بالطرق السلمية والرجوع إلى قرارات الأمم المتحدة.

وأوضح رئيس الجمهورية أن "لا رابح في النزاعات المسلحة والمنتصر فيها خاسر نتيجة لما تخلفها من خسائر في الأرواح والممتلكات"، مشدداً على ضرورة استثمار الجهود الدولية الجادة لتسوية النزاع الروسي الأوكراني.

كما أشار رشيد إلى أن العراق يقف على مسافة واحدة من طرفي النزاع، مؤكداً استعداد العراق للعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

بدوره أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره للرئيس رشيد على موقف العراق "المحايد" من النزاع الأوكراني الروسي، مؤكداً رغبة أوكرانيا بتعزيز التعاون الثنائي وخاصة في القطاع الزراعي وتصدير ما يحتاجه العراق من المنتجات الزراعية الأوكرانية وبالأخص محاصيل القمح والشعير.