الرئيس الصيني: سنواصل دعم إعادة إعمار العراق

شفق نيوز/ قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الجمعة إن الصين ستواصل دعم إعادة الإعمار الاقتصادي للعراق ومساعدته على استعادة الصناعات وتحسين معيشة الشعب وتحقيق التنمية المستدامة.

صرح الرئيس شي بذلك خلال محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحسب وكالة شينخوا الصينية.

ويشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ -الذي بدأ أمس الأول الأربعاء زيارة إلى السعودية- في 3 قمم عربية وخليجية، بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية، وقالت بكين إنها تمثل أكبر مبادراتها الدبلوماسية في العالم العربي.

وستكون القمة الأولى في برنامج زيارة الرئيس الصيني للرياض "سعودية صينية"، وقالت وسائل إعلام سعودية رسمية إنه من المتوقع أن يوقع الوفد الصيني خلالها اتفاقيات مع الرياض بقيمة 30 مليار دولار.

كما سيتضمن برنامج الزيارة حضور الرئيس الصيني قمة "الرياض الخليجية-الصينية للتعاون والتنمية"، التي سيشارك فيها قادة دول مجلس التعاون الخليجي.