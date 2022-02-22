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الروبل الروسي يهوي لأدنى مستوى في 15 شهراً مقابل الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-22T08:50:57+0000
الروبل الروسي يهوي لأدنى مستوى في 15 شهراً مقابل الدولار

شفق نيوز/ انخفض الروبل الروسي، إلى أدنى مستوى منذ 15 شهراً في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن اعترف الرئيس فلاديمير بوتين بجمهوريتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وأمر بإرسال قوات إليهما.

وانخفضت العملة الروسية بنسبة 1% إلى 80.5825 روبل مقابل الدولار، أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020 بعد خطاب بوتين أمس الاثنين.

وكانت العملة الروسية ومؤشر "آر تي إس" للأسهم الروسية المقوم بالدولار، الأسوأ من حيث الأداء عالمياً الاثنين مع ترقب المتعاملين المذعورين الرد الأمريكي والأوروبي على إعلان بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي مساء أمس الاثنين على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

ووجه الرئيس الروسي، القوات المسلحة في بلاده بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما وعقدت معهما معاهدتين للتعاون المتبادل.

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