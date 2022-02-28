الروبل الروسي يهوى لمستوى قياسي جديد أمام الدولار

شفق نيوز/ هوى الروبل الروسي إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار، اليوم الإثنين، بعد أن أعلنت دول غربية سلسلة من العقوبات القاسية مطلع الأسبوع لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا وشمل ذلك عقوبات على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وارتفع سعر الدولار مقابل الروبل بنسبة 41.50% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 119 روبل لكل دولار في المعاملات الآسيوية، ليسجل الدولار بذلك مكاسب بنسبة 53.77% أمام الروبل، خلال شهر شباط.

وأعلن البنك المركزي الروسي عن سلسلة من الإجراءات يوم امس الأحد لدعم الأسواق المحلية في الوقت الذي سارع فيه لاحتواء تداعيات العقوبات التي ستمنع بعض البنوك من استخدام نظام سويفت المالي العالمي.

وقال البنك المركزي إنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية ويطلق مزادا لعملية إعادة شراء بلا حدود ويخفف القيود على المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية لدى البنوك.