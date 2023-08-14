الروبل الروسي ينخفض لأكثر من 100 مقابل الدولار

شفق نيوز/ انخفض الروبل الروسي إلى أكثر من 100 مقابل الدولار، الاثنين، بعد أن قال المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا مهتمة بتقوية الروبل وإن سياسة التيسير النقدي كانت السبب الرئيسي وراء تراجع قيمة العملة المحلية.

وهبط الروبل إلى 100.4975 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، في أدنى مستوى يسجله منذ 23 مارس اذار العام الماضي، بعد مدة قصيرة من إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأرجع بنك روسيا السبب في انخفاض الروبل بشكل حاد هذا العام إلى التراجع في الميزان التجاري لروسيا، وفقد الروبل حوالي 30 بالمئة من قيمته مقابل الدولار هذا العام. وانخفض فائض المعاملات الجارية للبلاد 85 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز.