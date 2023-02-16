الروبل الروسي يسجل أدنى مستوى في 10 أشهر

شفق نيوز/ تراجع الروبل الروسي ليقترب من أدنى مستوى في 10 أشهر قرب 75 مقابل الدولار، يوم الخميس، متأثراً بانخفاض إيرادات النقد الأجنبي من صادرات النفط والغاز ومخاوف من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو.

وانخفض الروبل 0.4% مقابل الدولار إلى 74.8، وتراجع في وقت سابق من الجلسة إلى 74.91 وهو أقل مستوياته منذ 25 أبريل نيسان 2022.

وتراجع الروبل 0.3% مقابل اليورو إلى 80.1 وتراجع 0.3% إلى 10.91 مقابل اليوان الصيني.

وتراجعت العملة الروسية هذا العام بفعل انخفاض إيرادات الطاقة بعد حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي والحد الأقصى لأسعار الطاقة الروسية الذي فرضته مجموعة السبع الكبرى، الأمر الذي أثر سلباً على المبيعات.