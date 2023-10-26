الرطبة تجني ثماره.. الكهرباء تعلن اكمال المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع الأردن (صور)

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، يوم الخميس، اكتمال المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع الأردن، لافتا الى تجهيز منطقة الرطبة غربي الانبار بالكهرباء من هذه المرحلة الشهر المقبل، على ان يتم استكمال المرحلتين الثانية والثالثة التي ستضاف لها الربط الكهربائي مع مصر.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في حديث لوكالة شفق نيوز إن "وزارة الكهرباء أنجزت المرحلة الاولى للربط الكهربائي بين العراق والأردن لتجهيز مناطق الرطبة غرب الانبار بالتيار الكهربائي بطاقة ‌‏50 ميغا واط"، مبينا أن "الشهر المقبل ستشهد منطقة الرطبة إطلاق التيار الكهربائي".‏

وأضاف ان "المرحلة الثانية لمشروع الربط الكهربائي ستجهز المناطق الغربية بمعدل 350 ميغاواط من الكهرباء"، لافتا إلى أن "‏المرحلة الثالثة للمشروع تتضمن إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن ومصر".

وبيّن المكتب ان "‏عقود شراء الطاقة عبر الربط الكهربائي حددت وفق الأسعار العالمية".