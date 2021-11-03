الرشيد يوجه ببيع سندات "بناء" للمواطنين.. والفائدة كل 6 أشهر

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد يوم الاربعاء، عن توجيه فروعه بالمباشرة ببيع سندات "بناء" للمواطنين الراغبين بالشراء، مبينا ان الفائدة ستدفع كل ستة اشهر.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "المصرف وضع تعليماته الخاصة بالمبلغ والفائدة والية الشراء حيث تضمنت تحديد سند بقيمة ٥٠٠ الف دينار بفائدة (٦٪) تدفع للزبون كل ستة اشهر لمدة سنتين وسند بمبلغ مليون دينار بفائدة سنوية (٧٪) تدفع كل ستة اشهر لمدة اربع سنوات" .

واضاف ان "من حق الشخص سواء ( طبيعيا او معنويا) الراغب بالشراء تقديم طلب مباشر الى المصرف مستصحبا معه المستمسكات التعريفية الاصلية مقابل منح المصرف للزبون ايصالا مقابل ما بدفعه من مبلغ لشراء السندات".

وكان البنك المركزي العراق قد طرح في 26 ايلول الماضي الإصدارية الأولى من سندات (بناء) من فئتي (500,000) دينار (خمسمئة الف دينار) بفائدة سنوية (6%) لأجل سنتين، و(1,000,000) دينار (مليون دينار) بفائدة سنوية (7%) لأجل اربع سنوات.