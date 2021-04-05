سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الرشيد يمنح سلفة 8 ملايين دينار لموظفي العقود والرافدين يقرض أصحاب المحال بـ25 مليون

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-05T08:48:14+0000
الرشيد يمنح سلفة 8 ملايين دينار لموظفي العقود والرافدين يقرض أصحاب المحال بـ25 مليون

شفق نيوز/ قرر مصرف الرشيد شمول موظفي دوائر الدولة من العقود الموطنة رواتبهم لدى المصرف بالسلف الشخصية بمبلغ 8 ملايين دينار. فيما اعلن مصرف الرافدين عن منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين من اصحاب المحال التجارية لتصل الى 25 مليون دينار.

واوضح المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه تقرر شمول موظفي دوائر الدولة من العقود الموطنة رواتبهم لدى المصرف بالسلف الشخصية، مبينا ان "التعليمات حددت المبلغ كحد اعلى (8) مليون دينار".

واضاف ان "السلفة توثق بكفالة موظف مدني على الملاك الدائم وموطن راتبه لدى المصرف".

من جهته؛ قال المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى 25 مليون دينار.

ودعا المصرف المواطنين أصحاب المحلات والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات، مؤكدا أن مدة تسديد القرض 5 سنوات أي بواقع 60 شهرا.

related

مصرف الرشيد يمنح قروضا جديدة للموظفين تصل الى ٤٠ مليون دينار

Date: 2020-09-27 08:12:32
مصرف الرشيد يمنح قروضا جديدة للموظفين تصل الى ٤٠ مليون دينار

خبر سار للمتقاعدين العراقيين بشأن القروض والسلف

Date: 2021-01-09 05:12:29
خبر سار للمتقاعدين العراقيين بشأن القروض والسلف

الرافدين يحدد نسبة فوائد قروض السيارات

Date: 2020-09-20 05:47:13
الرافدين يحدد نسبة فوائد قروض السيارات

الرشيد يعلن عن شمول منتسبي الجيش بالسلف والقروض

Date: 2021-02-16 06:08:30
الرشيد يعلن عن شمول منتسبي الجيش بالسلف والقروض

مصرف الرشيد يقدمُّ مزيدا من التسهيلات في منح قروض للعاطلين

Date: 2020-10-13 07:51:29
مصرف الرشيد يقدمُّ مزيدا من التسهيلات في منح قروض للعاطلين

مصرف حكومي عراقي يحقق أداء غير مسبوق عام 2019

Date: 2020-02-16 11:15:34
مصرف حكومي عراقي يحقق أداء غير مسبوق عام 2019

الرشيد يستأنف ترويج معاملات منح القروض

Date: 2021-01-19 06:32:25
الرشيد يستأنف ترويج معاملات منح القروض

مصرف عراقي يحذرُّ من ترويج سلف وقروض

Date: 2020-09-20 06:03:23
مصرف عراقي يحذرُّ من ترويج سلف وقروض