الرشيد يمنح سلفة 8 ملايين دينار لموظفي العقود والرافدين يقرض أصحاب المحال بـ25 مليون

شفق نيوز/ قرر مصرف الرشيد شمول موظفي دوائر الدولة من العقود الموطنة رواتبهم لدى المصرف بالسلف الشخصية بمبلغ 8 ملايين دينار. فيما اعلن مصرف الرافدين عن منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين من اصحاب المحال التجارية لتصل الى 25 مليون دينار.

واوضح المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه تقرر شمول موظفي دوائر الدولة من العقود الموطنة رواتبهم لدى المصرف بالسلف الشخصية، مبينا ان "التعليمات حددت المبلغ كحد اعلى (8) مليون دينار".

واضاف ان "السلفة توثق بكفالة موظف مدني على الملاك الدائم وموطن راتبه لدى المصرف".

من جهته؛ قال المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى 25 مليون دينار.

ودعا المصرف المواطنين أصحاب المحلات والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات، مؤكدا أن مدة تسديد القرض 5 سنوات أي بواقع 60 شهرا.