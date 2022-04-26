الرشيد يقرر شمول منتسبي الوزارات الامنية ببطاقة "كريدت كارد"

شفق نيوز/ أعلن مصرف "الرشيد" الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق وجبة جديدة من سلف "كريدت كارد" للموظفين، فيما أكد شمول منتسبي الوزارات الامنية بهاً أيضاً.

وقال المكتب الاعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم اطلاق وجبة جديدة من بطاقة كريدت كارد والتي هي ثلاثة اضعاف الراتب"، مبيناً أن "المبلغ المذكور يمكن ان يحصل على من يزيد راتبه على مليون دينار عراقي".

واوضح أن "التقديم يتم من خلال تطبيق مصرف الرشيد".

ومنتصف اذار الماضي، اطلق الرشيد، بطاقة فيزا الائتمانية (كردت كارد) تضيف لمستخدميها من الموظفين مبلغ يصل إلى ثلاثة أضعاف الراتب الذي يتقاضونه.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "هذه البطاقة تمنح للموظفين من حاملي بطاقة (نخيل)، حيث يضاف رصيد يبلغ ثلاثة أضعاف الراتب وبحد اعلى هو خمسة ملايين دينار".

وبين أن "المبلغ يكون تحت تصرف المستفيد ويتم تسديده بقسط شهري يضاف الى الرصيد غير المستخدم ويكون مبلغاً مدوراً"، مشيرا الى ان "الفائدة المصرفية على المبلغ المضاف تحتسب على المبلغ المستخدم فقط وتبلغ 1.25% شهريا".