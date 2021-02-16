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الرشيد يعلن عن شمول منتسبي الجيش بالسلف والقروض

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-16T06:08:30+0000
الرشيد يعلن عن شمول منتسبي الجيش بالسلف والقروض

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد، يوم الثلاثاء، عن  شمول منتسبي الجيش بالسلف والقروض.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف  في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مدير عام مصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف وجه شمول منتسبي الجيش العراقي بالسلف والقروض اسوة بمنتسبي وزارة الداخلية، بعد ان تم اكمال اجراءات فتح الحسابات واصدار بطاقات الخاصة بمنتسبي الجيش العراقي". 

واضاف ان "العمل مستمر بانجاز بطاقات كافة الوزارت التي وقعت عقد مع المصرف ليتم  شمولهم بالتقديم على السلف من خلال النظام الالكتروني الذي سيبدأ العمل به قريبا".

يذكر ان مصرف الرشيد باشر خلال الفترة الماضية بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين وفق آليات وضوابط معينة.

 

 

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