الرشيد يعلن ضمانات قروض ترميم السكان البالغ 40 مليونا

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، عن الضمانات التي وضعها المصرف لاجل الحصول على قروض ترميم الوحدات السكنية.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التعليمات تضمنت اضافة شرط الكفيل بالاضافة الى الضمانات السابقة رهن الوحدة السكنية ووثيقة التأمين لقروض الترميم الممنوحة لموظفي دوائر الدولة غير الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن غير الموظفين وبشروط الكفالة المعتمدة لدى المصرف".

واضاف ان "القرض يمنح بدون كفيل للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف، مشيرا الى ان "المصرف عن منح قروض ترميم الوحدات السكنية والبالغة (٤٠) مليون للموظفين و(٣٠) مليون للمواطنين".