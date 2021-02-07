الرشيد يعلن شروط منح سلف منتسبي الدفاع والداخلية والأمن الوطني

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد اليوم الاحد عن شروط منح السلف الشخصيه لمنتسبي وزارتي ( الدفاع والداخلية ) وجهاز الامن الوطني.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان قرار المنح الخاصة بالسلف الشخصية لمنتسبي وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني ستكون من دون شرط التوطين.

واضاف ان "التعليمات التي وضعت تضمنت ان يكون طالب السلفة مثبتا على الملاك الدائم، وألاّ يكون بذمته سلفة سابقه غير مسددة بالكامل ممنوحه من مصرفنا بتاريخ تقديم طلب الحصول على السلفة".

وتابع البيان ان من" الشروط الاخرى هو ألاّ يتجاوز عمر طالب السلفه السن القانوني المقرر بقانون الخدمة المشمول بها في نهاية مدة السلفة"،مشيرا الى ان "مبلغ السلفة (٥ / ٨/ ١٠ ) ملايين دينار وحسب حدود صافي الراتب مدة السلفة (٥)سنوات بفائدة (٥٪؜) تحتسب بطريقة القسط الثابت وتسدد باقساط شهرية".