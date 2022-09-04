الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف "اضعاف الراتب" 

شفق نيوز/ أعلن مصرف "الرشيد" الحكومي، يوم الأحد، اطلاق وجبة جديدة من سلفة بطاقة (credit card) للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم إطلاق وجبة جديدة من سلفة كردت كارد (خمسة أضعاف الراتب) للموظفين و(ثلاثة اضعاف الراتب) لمنتسبي القوات الامنية.

وبين المكتب الاعلامي، ان المبلغ المذكور يمكن أن يحصل عليه من يزيد راتبه على مليون دينار عراقي لمنتسبي القوات الامنية و(٧٥٠) الف دينار للموظفين بواقع خمسة ملايين كحد اعلى.

وأوضح أن التقديم يتم من خلال تطبيق مصرف الرشيد، مبينا أنه بإمكان من لديه سلفة سابقة التقديم على بطاقة كريدت كارد والحصول على المبلغ المذكور يبقى مدور تحت اليد الى سن التقاعد.