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"الرشيد" يطلق قروضاً جديدة و"الرافدين يعد بتسهيلات مصرفية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-24T09:17:25+0000
"الرشيد" يطلق قروضاً جديدة و"الرافدين يعد بتسهيلات مصرفية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مصرف الرافدين العراقي، يوم الاثنين، عن تقديم تسهيلات مصرفية لفتح حسابات مالية للمواطنين، فيما أطلق مصرف الرشيد قروضاً جديدة.

وقالت إدارة مصرف الرافدين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فروع المصرف تواصل فروعه في بغداد والمحافظات لتقديم الخدمات المصرفية لزبائنه وبانسيابية ووتيرة متسارعة.

واوضحت ان فروعه تشهد "إقبالاً واسعاً" من قبل الزبائن لفتح الحسابات المصرفية والتقديم على القروض بمختلف أنواعها والتسهيلات المصرفية الاخرى، مشيراً الى منح القروض الاستثمارية لأصحاب المشاريع والفرص الاستثمارية لتفعيل الاقتصاد الوطني.

بدورها أعلنت إدارة مصرف الرشيد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن اطلاق وجبة جديدة من السلف الشخصية البالغة 10 ملايين دينار بالاضافة الى السلفة التكميلية البالغة خمسة ملايين دينار.

وبينت أن التقديم على السلف الشخصية والتكميلية يكون الكترونيا من خلال تطبيق مصرف الرشيد ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون.

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