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الرشيد يطلق الوجبة الثانية من سلفة منتسبي القوات الامنية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-27T13:29:16+0000
الرشيد يطلق الوجبة الثانية من سلفة منتسبي القوات الامنية

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد، يوم الأحد، عن اطلاق الوجبة الثانية من سلفة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والبالغة ١٠ ملايين دينار.

ودعا المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المستفيدين كافة ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها.

واكد ان التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون، مشيرا الى ان البرنامج الخاص بسلف الموظفين سيتم تجهيزه الشهر المقبل.

وكان مصرف الرشيد المملوك للدولة، قد وجه فروعه في بغداد والمحافظات، يوم الاثنين 21 من شهر آذار/ مارس الجاري، بمنح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين والمواطنين حسب الرقعة الجغرافية لسكن المقترض.

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