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الرشيد يصدر تعليمات جديدة لمنح السلف للموظفين والرافدين يحدد مدة تسديد قروض للترميم

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-04T06:57:13+0000
الرشيد يصدر تعليمات جديدة لمنح السلف للموظفين والرافدين يحدد مدة تسديد قروض للترميم

شفق نيوز/ اصدر مصرف الرشيد، اليوم الأحد، عن تعديل جديد لتعليمات منح السلف لموظفي الدولة ولحاملي بطاقة الماستر كارد "النخيل".

وقال المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان التعليمات الجديدة للسلف تضمنت" عن استحصال الأجور مقدما عن تسليم السلفة للمستفيد وقدرت الأجور المستحصلة ٥٪، باعتبارها مبلغ الأجر و العمولات الاخرى كافة" .

واضاف ان "مبلغ السلفة تم تحديدها بحد اعلى "١٠" ملايين دينار وبفترة سداد خمس سنوات" .

وتابع المصرف انه يجب ان يغطي صافي راتب الموظف المستلف "٥٠٪؜" للقسط الشهري على ألّا تكون بذمته سلفة سابقة غير مسددة .

من جهته أعلن مصرف الرافدين في بيان اليوم، عن قروض ٥٠ مليون دينار للبناء والترميم للموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمواطنين تسدد في ١٠ سنوات وبنسبة فائدة ٥ بالمئة.

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