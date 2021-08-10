الرشيد يصدر تعليمات جديدة خاصة بقرض 100 راتب والسلف الشخصية للمتقاعد المقترض

شفق نيوز/ قرر مصرف الرشيد يوم الخميس إعفاء المقترضين الذين صرفت لهم قروض (١٠٠راتب اسمي) سابقا من تقديم رهن عقار في حال كون المتبقي من مبالغ تلك القروض لا يتجاوز (٢٠) مليون دينار ويقبل بدلا عنه كمبيالة حين الطلب والكفيل الاول.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن التعديل يشمل المقترضين الذين قدموا ضمانة عقارية كرهن للمصرف وبإمكانهم فك الرهن عند وصول مبلغ القرض الى (٢٠) مليون دينار سواء كان الوصول عن طريق التسديدات الشهرية او التسديد المبكر اضافة الى كمبيالة حين الطلب والكفيل الاول.

واضاف انه لايتم منح براءة ذمة وانما يمنح المقترض كتاب تأييد بتغطية المبلغ المتبقي بكمبيالة ولامانع من فك الرهن.