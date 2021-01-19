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الرشيد يستأنف ترويج معاملات منح القروض

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-19T06:32:25+0000
الرشيد يستأنف ترويج معاملات منح القروض

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد، يوم الثلاثاء، عن استئناف ترويج معاملات منح القروض بعد توقفها.

واوضح المكتب الاعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "المصرف وجه فروعه في بغداد والمحافظات كافة بترويج المعاملات لكافة القروض بعد ان تم ايقافها لأغراض التطبيق السنوي". 

واضاف ان "المصرف سيستأنف منح سلف الموظفين والمتقاعدين خلال الأيام القادمة تزامنا مع انطلاق النظام الإلكتروني في المنح والذي يتيح للمستلف حصوله على السلفة خلال (٧٢) ساعة كحد أعلى".

يذكر ان مصرف الرشيد قرر مصرف الرشيد، في 16 تشرين الثاني، إيقاف ترويج سلف الماستر كارد نخيل لغرض التدقيق الرقابي.

 

 

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