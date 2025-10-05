الرسوم الجمركية تشعل الأسعار في أميركا.. موجة غلاء تطال كل شيء

شفق نيوز- واشنطن

بدأت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة في دفع أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة نحو الصعود، لتطال منتجات غذائية وقطع غيار سيارات، وسط استمرار التضخم العام بوتيرة معتدلة.

وأظهرت البيانات الرسمية وتصريحات الشركات أن ارتفاع الأسعار تركز على السلع المرتبطة بالتجارة، بعد نفاد المخزون واستغلال الشركات لتحميل المستهلكين تكاليف الرسوم.

ووفق مكتب إحصاءات العمل الأميركي، ارتفعت أسعار الأجهزة الصوتية بنسبة 14%، والفساتين بنسبة 8%، والأدوات والمعدات بنسبة 5% خلال الأشهر الستة حتى أغسطس، معظمها سلع مستوردة.

وقال مارك ماثيوز، كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة: "خلال العامين الماضيين كان تضخم السلع قريباً من الصفر. نحن نبدأ الآن برؤية تضخم السلع يتسلل تدريجياً".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن قبل ستة أشهر فرض رسوم جمركية متبادلة على معظم الدول، ما أدى إلى تحركات شركات التجزئة لخفض تعرضها للرسوم، أو رفع أسعار بعض المنتجات لحماية هوامش أرباحها.

وأشار رون فاكريس، الرئيس التنفيذي لشركة "كوستكو"، إلى استبدال بعض السلع المستوردة مثل الألعاب والزينة بمنتجات عالية القيمة مثل أكشاك الحدائق وأجهزة الساونا.

وتظهر بيانات "تيلسي أدفايزوري جروب"، أن كبريات شركات التجزئة رفعت أسعار 11 منتجاً من أصل 29 في فئة "السلع الخفيفة"، و12 من أصل 18 في "السلع الثقيلة"، وخمسة من أصل 16 في السلع الرياضية، ما يعكس تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار.

كما أعلنت شركة "أشلي للأثاث" رفع أسعار معظم منتجاتها بنسبة تتراوح بين 3.5% و12%، قبل بدء سريان رسوم جديدة بنسبة 25% على الأثاث المنجد في 14 أكتوبر المقبل، وفق مذكرة صادرة عن الشركة.

وفي قطاع السيارات، حذّر فيليب دانييلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أوتوزون"، من زيادات محتملة لأسعار قطع الغيار، مع تزايد أثر الرسوم الجمركية. كما تأثرت أسعار القهوة والأطعمة المعلبة نتيجة الرسوم على الصلب والقصدير المستورد، وفق تصريحات كاري أندرسون، المديرة المالية لشركة "كامبل".

وأظهر مسح لمعهد إدارة التوريد أن الرسوم الجمركية أثرت على قطاعات الغذاء والبناء والمرافق، وأدخلت مستوى غير ضروري من عدم اليقين في الاقتصاد الأميركي.

وأشار جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، إلى أن المستوردين وتجار التجزئة تحملوا معظم عبء الرسوم، فيما دفع المستهلكون نحو 30-40% منها، ومن المتوقع أن ترتفع حصتهم إلى نحو 60% في الأشهر المقبلة، وفق تقديرات ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين العالميين في "سيتي جروب".

المصدر: cnbc عربية