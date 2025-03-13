الرسوم الجمركية الأميركية ترفع أسعار الذهب

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، يوم الخميس، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، مما عزز الطلب على المعدن الأصفر، في حين دعمت قراءة أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة الذهب أيضاً من خلال تعزيز توقعات خفض أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2943.66 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2951.90 دولاراً.

وقال المحلل في "ماريكس"، إدوارد ماير "أعتقد أن 3000 دولار للأونصة هو الهدف المنطقي التالي، ومن المرجح أن نصل إليه خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأضاف "كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلك مشجعة، لكنني أعتقد أن زيادة الرسوم الجمركية لم تُلاحظ بعد في بيانات التضخم".

وأظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع في الشهر الماضي، لكن التحسن من المرجح أن يكون مؤقتاً على خلفية الرسوم الجمركية العدوانية على الواردات والتي من المتوقع أن ترفع تكلفة معظم السلع في الأشهر المقبلة.

ويترك انخفاض التضخم مجالاً أكبر أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة، كما يزدهر الذهب غير المدر للعائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى تأجيج التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، مما دفع الذهب إلى الوصول إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2956.15 دولاراً في 24 شباط/ فبراير الماضي.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من الرؤى حول السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 33.26 دولاراً للأوقية، وأضاف البلاتين 0.4% إلى 987.90 دولاراً، وكسب البلاديوم 0.9% إلى 957.60 دولاراً.