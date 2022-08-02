الرحلة إلى الجيل القادم من الابتكارات القابلة للطي

تناقش ستيفاني تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التسويق في وحدة أعمال تجارب الأجهزة المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات، تبني فعالية Unpacked هذا العام التوجه الطبيعي التالي، وسبل فتح تجربة جالكسي لتكون متاحة للجميع بالطرق الرقمية أو العادية.

طوال عقد من الزمان وأكثر، كان ينظر إلى فعاليات Unpacked التي تنظمها سامسونج جالكسي على أنها تتويج للابتكار والهندسة والاحتفال بالتقدم والإنجاز، لأنها تجمع مجتمع جالكسي من جميع أنحاء العالم للكشف عن أحدث ابتكارات جالكسي من سامسونج.

ومنذ إطلاقها في العام 2009، كانت هذه الأحداث تتجاوز مجرد الإطلاق أو الإعلان عن منتجات جديدة، فهذا الحدث يعمل في المقام الأول على توحيد عشاق سامسونج، ويركز على تقدير العمل الشاق الذي يقوم به آلاف الموظفين في كل منتج جديد. ويتابع معجبو العلامة أحداث Unpacked لتجربة الجيل التالي من ابتكارات جالكسي التي تشكل الروح الحقيقية لهذه الشركة، ودورها في دفع صناعة الهواتف المحمولة إلى الأمام.

وفي ظل انفتاح العالم على تجارب جديدة، فإننا نعمل على إعادة رسم صورة Unpacked في أذهان الناس من خلال فلسفة انفتاح جالكسي، لتتناسب مع إبداعات الأجهزة الجديدة القابلة للطي بمواصفاتها الاستثنائية. إن طموحنا لا يقتصر أبداً على ابتكار تقنيات جديدة، ولكنه يشمل أيضاً ابتكار نهج تسويقي جديد. ولتحقيق ذلك، ينبغي علينا ضمان أن تكون تجربة جالكسي مفتوحة للجميع.

إنني أتطلع شخصياً وبفارغ الصبر لرؤية كيفية استجابة مجتمع جالكسي لعمليات الإطلاق للأجهزة الجديدة القابلة للطي، ونأمل لقاءكم في العاشر من أغسطس 2022.

تجربة "أكبر من" مع جالكسي

استعداداً لإطلاق تجربة حدث Unpacked التالية، نطلق اليوم حملة "أكبر من" التي تصور عالماً أصبح بالفعل "أكبر" من ذي قبل مع الإطلاق الوشيك للأجهزة الجديدة القابلة للطي. وتعكس "حملة أكبر من" باستخدام الرمز (>) كيف أن عامل الشكل الفريد الذي تمتاز به الأجهزة القابلة للطي لا يهدف إلى تغيير شكلها فحسب، بل إنها تسهم في تغيير طريقة تفاعلنا مع أجهزتنا.

ويعد ذلك أيضاً تحدياً للتوقعات حول قدرة الهواتف الذكية مرة أخرى، لذا تقدم سامسونج طرقاً جديدة للعمل واللعب والاستمتاع بالحياة من خلال هذه السلسلة الجديدة.

الجمع بين الأحداث الرقمية والتقليدية

تتبنى استراتيجية هذا العام عصراً جديداً لتنظيم أحداث Unpacked، حيث تعتمد على توظيف أفضل ما تقدمه الأحداث الرقمية والتقليدية.

وسيتم تقديم مساحات أحداث جديدة غامرة وتجريبية من شأنها أن تسمح للمستهلكين في جميع أنحاء العالم بالتدرب على منتجاتنا واستكشافها، وسيكون كل ذلك في بيئة ممتعة ومبتكرة وجذابة تماماً.

وستستحوذ التجربة على مساحات في قلب ميدان بيكاديللي بلندن، ومنطقة "ميتباكينغ" في نيويورك، - وهما منطقتان تمثلان دلالة على الطاقة والإثارة لإعلانات سامسونج القادمة. وستجمع هذه الأحداث بين عشاق جالكسي والصحافيين والشركاء وموظفي سامسونج من جميع أنحاء العالم، كما تفتح المجال لهم لاستكشاف أحدث منتجات وابتكارات الشركة على نحو لم يعهدوه من قبل.

الأفضل قادم

في إشارة إلى منتجنا المتميز "بورا بيربل" Bora Purple القائم على قيم التنوع والتفاؤل، سنعمل على نشر اللون الأرجواني في أرجاء المدينة، حيث ستشارك سامسونج مع فرقة BTS الكورية في عرض فني لإطلاق الفيديو الترويجي للأجهزة القابلة للطي تحت عنوان "الأفضل قادم" "Yet to Come"، وذلك بتاريخ 10 أغسطس.

وستعرض النسخة الكاملة من الفيديو في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في العديد من المناطق الشهيرة عالمياً، بما في ذلك ميدان تايمز سكوير في نيويورك، كما سيعرض على عدد من أكبر وأشهر الشاشات حول العالم.

ليس هذا فحسب، بل يوجد في جعبتنا الكثير لكم، بما في ذلك المنتجات الجديدة الرائعة التي سنعرضها للعالم أجمع. ترقبوا هذا الحدث الذي سيظل خالداً في الذاكرة.