الربط الكهربائي وتبادل الخبرات على طاولة مباحثات عراقية سعودية

شفق نيوز / بحث وزير الكهرباء العراقي زياد فاضل، ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، يوم الأربعاء، تطورات العمل في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "هذا المشروع سيسهم في دعم موثوقية الشبكات الكهربائية في البلدين وتحقيق وفورات اقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز تحقيق المزيج الأمثل من الطاقة لإنتاج الكهرباء ودعم استيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء".

وذكرت الوكالة أن "الاجتماع تطرق إلى فرص التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة والاستفادة من إمكانات وخبرات شركة (أكواباور) في هذا المجال الحيوي وإسهاماتها في تطوير مشاريع مستقبلية في العراق".

وأشارت الى ان "الاجتماع ناقش تجربة المملكة في مجال العدادات الذكية وكيفية نقلها الى الجانب العراقي، وفرص مشاركة الشركات السعودية بجانب الشركات العراقية كمقاولين ومصنعين في تطوير البنية التحتية للعدادات الذكية".

وأضافت أن "الجانب العراقي اطلع على الإصلاحات المالية والتنظيمية التي شهدها قطاع الكهرباء في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، وإمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال".