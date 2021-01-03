الرافدين يوجه فروعه باستقطاب الشركات الاستثمارية ومنح القروض

شفق نيوز/ وجه مصرف الرافدين فروعه في بغداد والمحافظات، يوم الأحد، بضرورة استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين بالحصول على التمويل ومنح القروض لهم لغرض استكمال مشاريعهم الاستثمارية بمختلف انواعها.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان مدير عام المصرف عقد اجتماعا موسعا مع عدد من مدراء الفروع والمندوبين في محافظات البلاد للتباحث بشأن آلية العمل المصرفي والخدمات التي تقدم للمواطنين.

واضاف البيان، ان مدير عام المصرف شدد على ضرورة مساهمة القطاع المصرفي في دعم وتنشيط القطاع الخاص في مختلف المجالات.

كما دعا الى تقديم افضل الخدمات المصرفية للزبائن والعمل على تسهيل إجراءات معاملاتهم ووضع الحلول للمشاكل والمعوقات التي تعترض انجاز المعاملات وبالسرعة الممكنة ومن دون عراقيل بعيدا عن الروتين، وفقا للبيان.